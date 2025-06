Biografia e exposição mantêm vivo legado de fundador do Monte Tabor

Exposição "Biografias Transfiguradas" no MAB - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O legado de fé e amor pregado pelo sacerdote D. Luigi Maria Verzé foi rememorado na noite desta sexta-feira, 30, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador, por meio da exposição “Biografias Transfiguradas”, do artista visual e médico Tripoli Francisco Britto Gaudenzi.

Os olhares atentos e curiosos para os quadros pintados por Tripoli, contudo, foram fisgados pelo lançamento do livro biográfico “A Medicina de Deus” (1920-2011): Uma Biografia.

A obra é escrita por um padre italiano, Carmelo Mezzasalma, traduzido para o idioma portugês, em homenagem aos 50 anos da fundação Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária.

“Essa biografia dá conta de toda a vida de D. Luigi desde o seu nascimento até a sua morte, e, é uma história extraordinária de alguém que descobriu a sua vocação ao sacerdócio, e de repente, sentiu a necessidade de se colocar a serviço aos irmãos através do mundo da saúde”, afirmou o padre Bento, da Associação Sigilli.

Biografia "A Medicina de Deus" vendida a R$ 50 | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A celebração, que iniciou no fim desta tarde, foi além e expôs saudosos discursos ao médico sanitarista. A presidente da fundação, Laura Ziller, foi uma das mulheres que narrou o amor de Luigi pela Bahia, e, sobretudo, pela humanidade.

“Ele que se orgulhava dos títulos de cidadão soteropolitano e de cidadão baiano, amava a Bahia e sua gente. Disseminava continuamente o ensinamento da dignidade e do valor inestimável do ser humano, obra-prima do criador”, disse aos presentes.

Presidente da Fundação Monte Tabor, Laura Ziller | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

"Ide, Ensinai e Curai"

O sacerdote baseava a sua vida no seguinte lema: “Ide, Ensinai e Curai”, que para ele, simbolizava a missão evangelizadora e de serviço social que Jesus confiou aos seus discípulos.

A mensagem é pregada até os dias atuais na fundação Monte Tabor, por meio de assistências de saúde, conforme explicou o diretor executivo da unidade, Dioney Mascarenhas, ao Portal A TARDE.

“A gente faz isso [trazer a humanidade na própria humanidade] através de missões de voluntariado, indo encontrar as pessoas que mais precisam. Por exemplo, através da missão Barra, em um município localizado a 700 km de Salvador, a gente leva médicos, enfermeiros e assistência de alta qualidade a essas pessoas, que muitas vezes não têm acesso a assistência médica de excelência”, contou.

Sidoney Mascarenhas, diretor-executivo da Fundação Monte Tabor | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

E acrescentou: “O 'Ensinai' existe porque não faz sentido a gente ir só em busca da pessoa, se não levamos a ela tudo de melhor que temos. A melhor forma de aprender isso é através do aprender e do ensinar. Então, a preocupação com a educação permanente sempre esteve presente na história de D. Luigi. Já o 'Curai', claro, é a prestação de serviço de assistência à saúde, mas é uma cura que não se restringe ao doente, e sim, trata do homem em sua tríplice dimensão”, esclareceu.

Doação

Durante os agradecimentos, a filha do artista Dr. Tripoli, Larissa Gaudenzi, surpreendeu a presidente da fundação Monte Tabor ao doar todas as obras da exposição à mulher. A novidade rendeu aplausos do público.

O artista, que inicialmente não ia discursar, pegou o microfone para agradecer aos presentes no ato e afirmou: “Estou muito sensibilizado com essa homenagem e quero desejar a todos uma oportunidade de ter mais vezes encontros para transparecer nossas ideias”.

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

D. Luigi e a medicina humanista

Inspirado no sonho de criar um hospital de referência, que unisse a medicina e o atendimento humanizado, D. Luigi desembarcou no Brasil em 1974 com a missão de fundar o Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, em Salvador.

Seis anos depois, a aspiração do sacerdote materializou-se no Hospital São Rafael, localizado no bairro que leva o mesmo nome, também na capital baiana. O feito foi considerado como “revolução” pelo padre Bento.

“Ele revolucionou a saúde aqui do estado da Bahia, trazendo uma concepção nova de saúde, olhando a pessoa do paciente em sua integralidade, o psíquico e o espiritual. De lá para cá, lá se vão 50 anos, muita coisa o Monte Tabor continua realizando”, declarou.

No município de Barra, o médico sanitarista fez parceria com Frei Benjamim Cappelli, e implantou diversos projetos, como Centro de Assistência Social São Rafael, a Casa da Fraternidade, para atender as populações rurais vulneráveis.

D. Luigi Verzé | Foto: Divulgação

D. Luigi morreu em 31 de dezembro de 2011, mas o seu legado continua sendo perpetuado por meio das suas obras sociais e espirituais.

Exposição

A exposição ficará no MAB até dia 22 de junho. A mostra tem o intuito de convidar o público a refletir sobre o papel do médico além da ciência, resgatando a sensibilidade como elemento essencial da prática clínica.