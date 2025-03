Monte Tabor oferece 240 vagas de cursos gratuitos em Salvador

- Foto: Divulgação | Monte Tabor

O Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, através do Ludovica – Centro de Educação Profissional, está oferecendo 240 vagas para oito cursos gratuitos em Salvador em diversas áreas.

São oferecidos cursos de Saúde em Libras; Atendente de Farmácia; Assistente Administrativo e Financeiro; Auxiliar de Classe; Cuidador de Idosos; Atendimento Pré-Hospitalar (APH); Atualização em UTI; e Recepcionista com Informática.

Pessoas desempregadas ou beneficiárias de programas sociais do Governo Federal devem se inscrever até o dia 4 de abril, no Ludovica, localizado Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, em Pau da Lima (próximo ao Atacadão, na entrada de Colina Azul), de segunda a quinta, de 8h às 10h e de 13h às 15h; e na sexta-feira, de 8h às 10h e de 13h às 14h.

É necessário levar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino fundamental ou médio, carteira de trabalho ou comprovante de desemprego (FGTS ou INSS).

Os candidatos passarão por uma avaliação diagnóstica de Matemática e Português. O resultado será divulgado no site do Monte Tabor e no Instagram do Ludovica no dia 16 de abril. Os aprovados terão de 22 a 29 de abril para realizar a matrícula, e as aulas começam nos dias 8 e 9 de maio, a depender do curso. Outras informações através do WhatsApp (71) 99944-0542.

Um dos cursos oferecidos, Saúde em Libras, capacita o aluno às noções da comunicação básica em Língua Brasileira de Sinais (Libras) com o intuito de otimizar o atendimento da comunidade surda.

“Os alunos ganham também uma oportunidade de expressar um sentimento de acolhimento e inclusão para as pessoas da comunidade surda”, afirma o instrutor, Flávio Anjos. A Libras é regulamentada através da lei federal 10.436 e o curso compreende teoria e prática. “Eu trago uma proposta de didática diferente, com a participação, inclusive, de pessoas surdas, o que gera memórias afetivas nos participantes”, ressalta.