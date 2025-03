Concurso do A TARDE Educação é homenageado na Câmara dos Deputados - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Grupo A TARDE recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara dos Deputados pela realização da 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) , evento que aconteceu no dia 12 de novembro de 2024, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. A Moção, deferida pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, foi proposta pelo deputado Diego Coronel (PSD-BA) em reconhecimento ao impacto positivo da iniciativa na educação e no desenvolvimento intelectual dos jovens baianos.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , o CCJJ contou com o apoio do Governo da Bahia, Escola SESI, Bahiagás e Suzano, consolidando-se como um espaço de valorização da criatividade e do pensamento crítico entre estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores orientadores redes municipais e estaduais da Bahia.

Com o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”, os participantes puderam explorar diferentes formatos jornalísticos, como Tirinhas, Videorreportagem e Artigo de Opinião.

Para o deputado Diego Coronel (PSD-BA), a Moção de Aplausos é uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Grupo A TARDE e seus parceiros.