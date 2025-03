SEC promove sessão estudantil para conectar jovens ao cinema baiano - Foto: Memo Soul/SEC

A Coordenação de Juventude da Superintendência de Educação Básica da Secretaria de Educação da Bahia (SEC) promove nesta quinta-feira, 20, o projeto Sessão Estudantil, que acontecerá no Cineteatro 2 de Julho (IRDEB), em Salvador. A iniciativa tem o objetivo de conectar estudantes e profissionais das escolas públicas ao cinema baiano, utilizando o audiovisual como ferramenta de aprendizado e ampliação de horizontes.

A cada edição o público assistirá a filmes que se conectam aos conteúdos pedagógicos e as realidades socioculturais da Bahia, proporcionando uma experiência enriquecedora para a juventude. Além das exibições, as sessões incluem trocas de experiências com os realizadores dos filmes, oferecendo também uma imersão no universo profissional da produção audiovisual.

Na primeira sessão será exibido o média-metragem Yby Yara – Terra do Conhecimento (52 minutos), dirigido por Toni Couto. O documentário retrata a rotina de educadores no território étnico-educacional Yby Yara, na Bahia, um espaço pioneiro que atende dezesseis etnias indígenas. A obra destaca a importância da educação diferenciada no fortalecimento da identidade cultural e na inclusão digital dos jovens indígenas. Após a sessão, haverá um bate-papo com o diretor do filme.

O Sessão Estudantil será realizado quinzenalmente no Cineteatro 2 de Julho, sempre com entrada gratuita para os estudantes e profissionais da educação da rede estadual.