Workshop do A TARDE debate sustentabilidade e cidadania global

O Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , promove, no dia 25, o workshop "Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global". O evento será realizado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador, das 8 às 17 horas, em parceria com a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e com o apoio do Governo do Estado, do IAT e do Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26).

Voltado para professores e gestores da rede estadual, o workshop tem como objetivo aprimorar práticas pedagógicas e fortalecer a educação para a sustentabilidade. A programação inclui palestras, dinâmicas interativas, estudo de caso e atividades práticas homologadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As atividades serão realizadas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE , Berta Cunha, e pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação , Márcia Firmino, que possuem ampla experiência na formação continuada de professores.

Os participantes terão acesso a ferramentas e metodologias aplicáveis ​​ao cotidiano escolar, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados com as questões ambientais e sociais. Ao final do evento, todos os educadores submeteram um certificado de participação de 8 horas.