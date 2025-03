Inscrições abertas para formadores do Bahia Alfabetizada Criança - Foto: Amanda Chung/SEC

O Programa Bahia Alfabetizada Criança lançou o edital para seleção de formadores regionais. Serão escolhidos 34 formadores para atuarem no eixo Formação Continuada, alinhados com o objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças baianas até o final do segundo ano do Ensino Fundamental.

A seleção é destinada para docentes e técnicos das Universidades Estaduais da Bahia (UEBAs). Os interessados deverão realizar inscrição online a partir desta sexta-feira, 21, até 28 de março, além de realizar envio de documentação digitalizada conforme especificado em edital. Os formadores selecionados receberão remuneração de R$ 127,28 por hora/aula de atividade.

O processo seletivo consistirá na análise de títulos comprovados, conforme critérios avaliativos definidos no certame, mediante envio da documentação e apresentação do currículo lattes ou currículo vitae comprovando as certificações exigidas. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 14 de abril.

Em conformidade com a política de inclusão da Universidade, o edital de seleção reserva 40% das vagas para candidatos(as) negros(as); 5% para candidatos(as) com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades.

O Programa Bahia Alfabetizada Criança compreende cinco eixos de atuação, entre eles, gestão, formação continuada, materiais didáticos e pedagógicos, avaliação e monitoramento, e reconhecimento educacional.