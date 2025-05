Exposição de Chaves em Salvador destaca paixão de Chespirito pelo futebol

Reviver o universo de Chaves e Chapolin é mexer direto com a nostalgia - Foto: Gustavo Castellucci | Ag. A TARDE

Reviver o universo de Chaves e Chapolin é mexer direto com a nostalgia. A imersão em “Chaves – A Exposição” é uma verdadeira viagem no mundo criado por Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito. Além dos personagens e cenários que marcaram gerações na televisão, a mostra também revela uma faceta marcante do artista mexicano: sua forte ligação com o futebol.

Desde jovem, Bolaños demonstrava grande paixão pelo esporte. Chegou a peaticar boxe e tentar a carreira de jogador, mas não seguiu adiante por conta de seu porte físico. Ainda assim, jamais se afastou do futebol. Torcedor declarado do Club América, um dos principais times do México, ele sempre incorporou o esporte em suas criações.

Nos programas "Chaves" e "Chapolin Colorado", o futebol aparece com frequência — seja em cenas de brincadeiras na vila, em falas dos personagens ou até mesmo em episódios inteiramente dedicados ao tema. Um dos mais lembrados é “Jogando Futebol”, no qual as crianças da vizinhança disputam uma partida cheia de confusões e risadas.

A relação de Chespirito com o esporte também chegou aos cinemas, nos filmes "El Chanfle" (1979) e "El Chanfle 2" (1982). Nas produções, ele interpreta um humilde roupeiro do Club América que sonha em ser jogador profissional. Com enredos leves, cheios de humor e emoção, os filmes celebram o futebol como um elemento central da cultura mexicana.

Referência a Pelé

Para divulgar o lançamento do longa-metragem, Bolaños usou sua criatividade e escreveu um episódio especial de Chaves no qual os personagens vão ao cinema, e o menino do barril repete várias vezes que teria preferido assistir ao filme El Chanfle. A frase, que se tornou bordão no episódio, funcionava como estratégia de marketing.

No Brasil, no entanto, a tática não surtiria efeito, já que o filme não foi lançado por aqui. A equipe de dublagem, então, decidiu adaptar a fala e a solução encontrada foi usar o nome de Pelé para provocar o mesmo impacto e arrancar risos do público.

A exposição em cartaz no piso L1 do Salvador Shopping oferece ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse lado apaixonado por esportes do criador de Chaves. A mostra reúne mais de três mil objetos, 20 cenários reproduzidos com fidelidade e diversos conteúdos interativos, vídeos e fotografias. Ou seja: para os amantes de esportes e cultura pop, a exposição é "barril dobrado".