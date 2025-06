Pressão 12 por 8 não é mais normal? Estudo divulga novas diretrizes

Pressão arterial de 12 por 8 agora é considerada alta - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Durante décadas, a pressão arterial de 12 por 8 (120/80 mmHg) foi considerada o modelo ideal de saúde cardiovascular. No entanto, essa referência está mudando.

Um novo estudo divulgado no Congresso Europeu de Cardiologia, em Londres, e as atualizações nas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia apontam que esse nível de pressão já pode indicar um risco aumentado para o coração.

A partir de agora, a pressão de 12 por 8 passou a ser classificada como pressão arterial elevada, e não mais como normal.

A mudança reflete um avanço no entendimento médico sobre os riscos cardiovasculares, sugerindo que o ideal é manter a pressão ainda mais baixa.

O que mudou na classificação da pressão arterial?

As novas diretrizes propõem a seguinte divisão:

Pressão arterial não elevada: abaixo de 120/70 mmHg (12 por 7)

Pressão arterial elevada: entre 120/70 e 139/89 mmHg (de 12 por 7 a 14 por 9)

Hipertensão arterial: igual ou superior a 140/90 mmHg (acima de 14 por 9)

Isso significa que muitos brasileiros que consideravam estar “com a pressão normal” podem agora estar sob maior risco do que imaginavam.

Por que 12 por 8 deixou de ser o padrão ideal?

De acordo com especialistas, a transição entre pressão normal e hipertensão ocorre de forma gradual, e estudos mostram que riscos como infarto, AVC e insuficiência cardíaca começam a aumentar antes mesmo de se atingir os níveis tradicionalmente considerados como hipertensos.

A nova abordagem considera o risco cardiovascular como um todo, levando em conta fatores como diabetes, obesidade, histórico familiar e idade.

Nessas pessoas, mesmo uma pressão de 12 por 8 pode representar um risco relevante e, portanto, merece atenção especial.

Como ficam as recomendações de tratamento?

As novas diretrizes reforçam a importância da prevenção precoce. O tratamento agora é orientado de forma mais personalizada, com base no risco global do paciente:

Pressão acima de 14 por 9 (hipertensão): início imediato de medicamentos e mudanças no estilo de vida.

Pressão entre 12 por 7 e 14 por 9 (elevada): foco inicial em hábitos saudáveis, como reduzir o sal, praticar atividade física, controlar o peso e parar de fumar.

Se após 6 a 12 meses a pressão não baixar, pode-se considerar o uso de medicamentos, especialmente em pacientes de alto risco.