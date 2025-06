Teto de mercado desaba e deixa idosa ferida em Salvador

Idosa recebeu os primeiros atendimentos ainda no mercado - Foto: Reprodução Redes Sociais

Parte do teto do supermercado Rede Novo Mix, em Tancredo Neves, desabou no final da manhã desta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, no bairro de Tancredo Neves. Segundo informações, uma idosa que estava no estabelecimento foi atingida na cabeça pela estrutura.

A senhora, que não teve o nome revelado, foi atendida no local e depois encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. O estado de saúde dela não foi divulgado. Ainda de acordo com informações, outras pessoas também ficaram feridas.

Ainda não se sabe o que ocasionou o desabamento da estrutura. A reportagem entrou em contato do a Defesa Civil de Salvador (Codesal) para obter mais informações sobre o incidente, no entanto, conforme o órgão, não registro da ocorrência.