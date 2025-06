Cada trem do VLT terá quatro espaços para marisqueiras; veja imagens

Pescadores, marisqueiras e demais ambulantes terão espaço reservado nos vagões do VLT - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Desde que anunciou o novo projeto do VLT de Salvador em dezembro de 2023, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem dito que o sistema será construído levando em consideração as necessidades de trabalhadores da periferia da cidade. No caso do Subúrbio Ferroviário, trecho prioritário do modal, a economia do mar envolvendo pescados e mariscos aparece com destaque absoluto.

Não é novidade que o VLT terá vagões adaptados para marisqueiras e demais trabalhadores ambulantes. Por outro lado, ainda não se sabia quais adaptações seriam realizadas nos trens adquiridos no Mato Grosso, para garantir um bom aproveitamento por parte dessas pessoas.

O Portal A TARDE teve acesso, porém, a documentos da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) que dão detalhes sobre as adaptações que estão sendo realizadas em Hortolândia, no interior de São Paulo, antes que os trens sejam enviados para Salvador.

Em cada um dos 40 trens comprados pelo governo baiano, haverá quatro bancadas reservadas para uso dos trabalhadores ambulantes. Todas serão de aço inox, pesando 60 kg cada uma.

Serão quatro bancadas para marisqueiras em cada trem do VLT de Salvador | Foto: Reprodução | CTB

Para a implantação dessas bancadas para marisqueiras, alguns assentos foram retirados e seus suportes foram reaproveitados, com a instalação de um outro suporte espaçador e, por fim, de uma bandeja de aço inox, onde os produtos poderão ser colocados.

Cada bandeja para marisqueiras terá 52 cm de largura e 84 centímetros de comprimento.

Outros ajustes

Dos 36 trens que já chegaram a Hortolândia, quatro já completaram o processo de desmontagem, com a retirada de motor, reboque, ar-condicionado, equipamentos de potência, resistência do freio, cofres, bancos de salão, engates, compressores, unidade hidráulica e pantógrafo.

Esses quatro trens, depois de desmontados, agora passam por lixamento, um ajuste prévio para o início da pintura. Os vagões eram verdes e amarelos no Mato Grosso e devem passar a ser azuis e vermelhos na Bahia, assim como acontece no metrô de Salvador.