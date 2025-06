Visando VLT, Inema autoriza supressão de vegetação na Estrada do Derba

Estrada do Derba deve ser duplicada, para viabilizar instalação do VLT - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizou, nesta quarta-feira, 18, a supressão de vegetação nativa em um traçado de 9,2 km da BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, entre a Estação São Luís, no bairro de Paripe, e a Estação Águas Claras do metrô de Salvador.

A autorização atende a um pedido da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), que deve tocar nos próximos meses a duplicação da rodovia estadual, visando a instalação do segundo trecho do VLT de Salvador.

Na mesma portaria em que libera a supressão da vegetação nativa naquela região, o Inema também autoriza o manejo da fauna naquela região de mata, permitindo que o Estado realize o salvamento, o afugentamento e o resgate de animais silvestres que vivem no entorno da Estrada do Derba.

Ambas as autorizações concedidas pelo Inema possuem um prazo de seis meses, podendo ser renovadas caso as partes entendam haver a necessidade.

Trens a caminho

Dos 40 trens adquiridos pelo governo da Bahia junto ao governo do Mato Grosso, 36 já se encontram em Hortolândia-SP para a realização de manutenção e de adaptações solicitadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Outros quatro ainda estão em Cuiabá e devem ser encaminhados ainda neste ano.

Nesta quarta, 18, o Portal A TARDE revelou que a operação para transportar os trens do VLT, retirando-os de Hortolândia-SP para Salvador, deverá ocorrer através de carretas, sob um custo de R$ 11 milhões. O translado desse material rodante deverá durar cerca de quatro dias.

Essa operação deve ser iniciada ainda em dezembro de 2025, viabilizando a realização de testes em Salvador ainda no primeiro semestre de 2026. No total, são 40 trens, com capacidade para até 400 passageiros, divididos em sete vagões.

O governo baiano comprou do Mato Grosso todo o material rodante que seria do VLT Cuiabá-Várzea Grande por um total de R$ 820 milhões, sendo R$ 793,7 milhões referentes apenas aos trens.