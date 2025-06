Lula na Bahia: presidente deve inaugurar fábrica BYD e participar do 2 de Julho

Lula durante participação no desfile do 2 de Julho em 2024 - Foto: Raphael Müller/Ag. A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ter uma agenda dupla na Bahia no início de julho. O mandatário tenta encontrar espaço na agenda para participar da inauguração da fábrica da BYD em Camaçari e também do desfile do 2 de Julho, em Salvador.

O início da operação da montadora chinesa de carros eletrificados foi alterado justamente para possibilitar a presença do petista. A previsão que já tinha sido anunciada para o dia 26 de junho deve ser alterada para o dia 1º de julho.

Sendo assim, a ida de Lula para os festejos de Independência do Brasil na Bahia ficaria facilitada. Caso seja mesmo confirmada, esta será a quarta vez seguida que o petista participará da celebração.

Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a assessoria não confirmou a vinda do presidente ao estado.

A visita mais recente de Lula ao estado aconteceu em fevereiro, quando esteve em Paramirim, onde inaugurou a Adutora da Fé e anunciou investimento de R$ 1,34 bilhão, na ampliação do acesso à água, e melhorias no saneamento e fortalecimento da infraestrutura hídrica no estado.

Rui confirma

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que Lula vai participar da inauguração da fábrica da BYD. A informação foi dada pelo ministro durante entrevista em uma agenda no início deste mês, enquanto o presidente estava visitando a França.

“Eu falei com ele e ele disse: ‘mande revisar minha agenda que eu quero ir’”, disse o ex-governador em conversas com jornalistas.

A BYD chegou a Camaçari em 9 de outubro de 2023, quando a empresa chinesa lançou a pedra fundamental de seu novo complexo industrial nas antigas instalações da Ford. O evento contou com a presença de autoridades como o fundador e CEO da BYD, Wang Chuanfu, e o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

As obras da fábrica começaram oficialmente em 5 de março de 2024, com previsão inicial de início da produção entre o final de 2024 e o início de 2025. No entanto, devido a investigações sobre condições de trabalho análogas à escravidão envolvendo uma empresa terceirizada e a condições climáticas adversas, o cronograma foi ajustado.

A expectativa atual é que a fábrica esteja totalmente operacional até o final de 2026, iniciando com a montagem de veículos a partir de kits semiacabados ainda em 2025.