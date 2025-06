Lula faz comparação polêmica entre Gaza e Brasil pós-Bolsonaro

Lula - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, na manhã desta quinta-feira, 19, a situação da Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e Hamas, às condições do Brasil que recebeu logo após o governo de Jair Bolsonaro (PL).

“Quando chegamos aqui pegamos um país semidestruído. De vez em quando olho para a destruição na Faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que encontramos, aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, da Cultura”, declarou Lula em entrevista ao rapper Mano Brown.

“Tinha sido uma destruição proposital, ou seja, o presidente [Bolsonaro] não gostava de nenhum ministério que poderia ser uma alavanca de organização da sociedade. Para que cultura se cultura politiza a sociedade?”, afirmou.

Estado palestino

Em outras ocasiões, Lula tem declarado que a Faixa de Gaza vive um genocídio e defende a criação de um Estado palestino.

No início do mês, em discurso ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente declarou que é por conta do “genocídio” que ele faz exigências recorrentes para haver mudanças no conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), pois a organização “não pode ser a mesma de 1945”.

Nesta semana, na Cúpula do G7 no Canadá, Lula também citou os conflitos na Ucrânia e em Gaza. E, ao se referir ao enclave palestino, o líder brasileiro disse que nada justifica "a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra".