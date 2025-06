Rui Costa presidente? Zé Dirceu aponta petista como sucessor de Lula

Rui Costa é apontado como possível candidato em 2030 - Foto: Divulgação

Considerado um dos 'petistas históricos', o ex-ministro José Dirceu (PT) apontou, nesta terça-feira, 17, o chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-governador da Bahia, como potencial sucessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2030.

A fala de Dirceu aconteceu em entrevista ao canal de notícias Globo News. Para o ex-ministro, que defende que Lula deve ser novamente candidato nas eleições de 2026, a sucessão do presidente não pode ser vista como um nome específico, mas sim o legado do Partido dos Trabalhadores. Além de Rui, o também ex-governador Jaques Wagner (PT), hoje senador, foi colocado como uma opção.

"O sucessor do Lula é o PT, por isso estamos reorganizando. É o PT. Sem um partido, não adianta ter candidato. O partido precisa se reconstruir. Temos o Haddad, Rui Costa, Camilo Santana, Jaques Wagner. Temos outros nomes no PT. Para 2030. Em 2026, o Lula é candidatíssimo", afirmou Zé Dirceu.

Falhas da esquerda

Zé Dirceu ainda apontou possíveis falhas dentro do campo político da esquerda, e afirmou que o discurso usado retrata um "Brasil que não existe mais".

"A esquerda se debilitou muito, saiu dos territórios, não conseguiu se empoderar nas redes. O discurso, muitas vezes, é de um Brasil que não existe mais", iniciou Zé Dirceu, que continuou.

"Não conseguimos construir uma política para a questão da segurança pública, de um discurso para o trabalho precário, os aplicativos ou os empreendedores. E fomos nós que criamos o empreendedorismo", completou o ex-ministro-chefe da Casa Civil.

Quem é Rui Costa?

Hoje ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa foi eleito vereador de Salvador em 2005. Em 2010, o petista chegou à Câmara dos Deputados, cargo do qual se licenciou para assumir a Secretaria Estadual da Casa Civil na gestão Jaques Wagner.

Em 2014, Rui foi lançado candidato ao governo da Bahia, saindo vencedor do pleito no primeiro turno, com 54,53% dos votos. Em 2018, o governador foi reeleito com 5.096.062 (75,50%) votos, recorde na história da Bahia.