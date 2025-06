Cotado para o Planalto, Tarcísio repete "ihuuu" de Bolsonaro; veja

Tarcísio pode ser candidato a presidente em 2026 - Foto: Alan Santos | PR

Apontado como aposta da direita para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez acenos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante agenda nesta terça-feira, 17.

Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro, repetiu o "ihull", usado pelo então presidente durante a campanha eleitoral de 2022. O governador ainda fez elogios ao aliado, que tem dado sinais de que pode apoiar sua candidatura à presidência no próximo.

"Eu fazer 'ihuuu'? Tem direito autoral, presidente", brincou Tarcísio ao ser 'convocado' por Bolsonaro para repetir o gesto.

"Entregou o Brasil crescendo, entregou o Brasil gerando emprego, entregou o Brasil com superávit, entregou o Brasil onde as estatais davam lucro, entregou o Brasil que nos permitiu sonhar, fez a diferença, mostrou como a seriedade, como o zelo, são importantes", defendeu Tarcísio.

Dobradinha com Michelle

Antes visto com desconfiança no núcleo 'duro' do bolsonarismo, o nome de Tarcísio de Freitas passou a ganha força nas últimas semanas, com um aceno de Bolsonaro a uma dobradinha encabeçada pelo governador, tendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice na chapa.

Tarcísio tem dito, até o momento, que será candidato à reeleição no Senado, mas não descarta nos bastidores um 'sacrifício' em nome do grupo político do qual faz parte.