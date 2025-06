Geisel comunista? Bolsonarista questiona presidente da ditadura

Presidente Ernesto Geisel - Foto: Divulgação

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, conhecido por sua atuação à frente do canal Terça Livre, usou as redes sociais para sugerir que o ex-presidente Ernesto Geisel (m.1996), eleito indiretamente no período da ditadura militar (1964-1985), tenha 'preparado o terreno' para a anistia política que ocorreu no final da década de 1970, que acabou beneficiando inimigos do regime.

Em uma publicação exaltando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Allan, que permanece na condição de foragido, vivendo nos Estados Unidos, afirmou que Geisel esteve ao lado da China, que se tornou uma república comunista na década de 1940, ao instalar a baixada do país asiático no Brasil em 1974. Na época, o então chefe do Palácio do Planalto adotou a medida visando o potencial econômico dos chineses.

Allan dos Santos citou outros presidentes, e afirmou que apenas Bolsonaro 'barrou' o suposto interesse chinês no Brasil, se aliando aos Estados Unidos.

"Geisel: colocou embaixada chinesa no Brasil e preparou a anistia aos comunistas", escreveu Allan dos Santos, em publicação no X, antigo Twitter.

Ernesto Geisel

General das Forças Armadas, Ernesto Geisel ocupou importantes cargos políticos durante a ditadura militar, como a chefia da Casa Militar, no governo Castelo Branco (1964-1967), e a presidência da Petrobras, entre 1969 e 1973.

Em janeiro de 1974, Ernesto Geisel foi escolhido pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de sustentação do regime, como candidato a presidente da República. O militar venceu Ulysses Guimarães (MDB) no pleito indireto, com 400 votos contra 76. Ele morreu em setembro de 1996, aos 89 anos.