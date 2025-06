"Alvo fácil": veja o que pensa Trump sobre matar líder do Irã

Donald Trump vai na contramão de Netanyahu - Foto: Mandel Ngan | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira, 17, que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, é um "alvo fácil" para ser executado. O chefe da Casa Branca, entretanto, descartou a possibilidade de adotar a medida.

A posição de Trump vai na contramão do pensamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que sugeriu, na segunda, 16, que a morte do iraniano seria a solução para evitar a escalada do conflito entre os dois países.

"Nós sabemos exatamente onde o chamado 'líder supremo' está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá, nós não iremos tirá-lo de lá (matá-lo!), ao menos não por enquanto. Mas nós não queremos mísseis disparados em civis, ou soldados americanos. Nossa paciência está encolhendo", disparou Trump, em publicação nas redes sociais.

Conflito entra no 5º dia

O conflito entre Israel e Irã entrou no quinto dia, nesta terça-feira, 17. Durante a madrugada, novas explosões foram ouvidas em Teerã, capital iraniana, segundo a imprensa local.

Por conta da escalada do embate, o presidente Donald Trump abandonou o encontro do G7, no Canadá, e retornou para Washington, sede do governo americano. Israel tem os Estados Unidos como um dos seus principais aliados.

Até o momento, o movimento iniciado por Israel, na última sexta, 13, culminou em 224 mortes no Irã. Já o território israelense registrou 24 civis mortos.