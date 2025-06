Irã revida e lança mísseis contra cidades de Israel nesta sexta-feira, 13

Mísseis cortaram o céu da cidade de Jerusálem nesta sexta - Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

As Forças de Defesa de Israel divulgaram na tarde desta sexta-feira, 13, que identificaram o lançamento de mísseis iranianos contra cidades israelenses, à exemplo da capital Tel Aviv, como forma de retaliação após o ataque feito contra o território iraniano na noite da última quinta, 12.

Foram relatadas explosões em Tel Aviv e o ataque foi confirmado pela agência estatal iraniana Irna, que informou que centenas de mísseis balísticos foram lançados em direção a Israel e publicou uma mensagem com uma única palavra: "Começou".

Explosões também foram ouvidas sobre Jerusalém e o Exército de Israel soltou comunicados sonoros pelas principais cidades do país ordenando que a população se refugie.

Mediação

O presidente russo, Vladimir Putin, condenou nesta sexta-feira (13) a série de bombardeios lançados por Israel contra o Irã, informou o Kremlin, após o mandatário conversar por telefone separadamente com o homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Vladimir Putin ressaltou que a Rússia condena as ações de Israel, que violam a Carta das Nações Unidas e o direito internacional", declarou o Kremlin em um comunicado, no qual acrescentou que o presidente russo expressou a Netanyahu "sua disposição para mediar" a fim de evitar uma escalada maior do conflito.