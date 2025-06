Israel lança bombardeios sobre o Irã após alerta de Trump

Israel lançou um "ataque preventivo" contra o Irã - Foto: AFP

Israel lançou um "ataque preventivo" contra o Irã, disse o ministro da Defesa do país na madrugada desta sexta-feira (13, data local), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertar que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", disse o ministro da Defesa, Israel Katz.

Trump faz pedido a Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (12) que Israel não ataque o Irã, e defendeu uma solução diplomática, embora Teerã tenha prometido aumentar sua produção de urânio enriquecido antes da sexta rodada de negociações marcada para domingo.

Trump reconheceu que um ataque israelense contra o Irã "poderia acontecer". Embora tenha se recusado a afirmar que seria iminente, o risco de um "conflito maciço" no Oriente Médio levou os Estados Unidos a reduzir seu pessoal diplomático na região, especialmente no Iraque.

"Estamos bastante perto de um bom acordo", disse Trump a jornalistas durante um evento na Casa Branca.

"Não quero que eles intervenham, porque acho que isso arruinaria tudo", afirmou, referindo-se a Israel.

"Eu adoraria evitar um conflito. O Irã vai ter que negociar um pouco mais duro, ou seja, terá que nos dar algumas coisas que agora não está disposto a oferecer", advertiu Trump.

Mais tarde, o republicano deu sinais de querer reduzir a tensão com uma mensagem em sua rede, Truth Social, mas insistiu em que o Irã deve "renunciar às esperanças" de desenvolver uma arma nuclear.

"Seguimos comprometidos com uma solução diplomática do tema nuclear iraniano. Toda a minha administração recebeu instruções de negociar com o Irã", escreveu o presidente.

Os Estados Unidos, Israel e várias países do Ocidente acusam o Irã de querer desenvolver a bomba atômica, algo que Teerã nega categoricamente, alegando que seu programa é exclusivamente civil.

O enriquecimento de urânio voltou a emergir como o tema mais espinhoso das conversas com os Estados Unidos, e a tensão aumentou consideravelmente nas últimas horas.

O enviado de Trump, Steve Witkoff, tem prevista uma sexta rodada de negociações com representantes iranianos no domingo, em Omã.

Mas a República Islâmica mostrou-se desafiadora nesta quinta-feira. Segundo o seu Ministério das Relações Exteriores, o chefe da organização atômica local emitiu "as ordens necessárias" para "lançar um novo centro de enriquecimento de urânio, em um local seguro".

O Irã também substituirá todas as suas centrífugas de urânio de primeira geração por aparelhos de sexta geração, no centro de enriquecimento de Fordow, ao sul de Teerã, informou o porta-voz da agência atômica iraniana, Behrouz Kamalvandi.

Isso significa que "a produção de material enriquecido aumentará significativamente", declarou ele à televisão estatal.