Netanyahu não descarta matar líder supremo do Irã

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Foto: Sebastian Scheiner | AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não descartou, em entrevista divulgada nesta segunda-feira, 16, assassinar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, na tentativa de pôr fim ao conflito entre os países, que ganhou maiores proporções nos últimos dias.

Em entrevista ao canal ABC News, Netanyahu chegou a comparar Khamenei com Adolf Hitler, e afirmou que o mundo está perto de uma guerra nuclear. O líder israelense pontuou que a morte do iraniano, na sua percepção, acabaria com o confronto, sem riscos de uma escalada.

"Isso não vai escalar o conflito, vai acabar com o conflito", disparou o primeiro-ministro de Israel, que continuou. "Na verdade, o que Israel está fazendo é impedir isso, pôr fim a essa agressão, e só podemos fazer isso enfrentando as forças do mal", completou Benjamin Netanyahu.

Conflito Israel x Irã

O conflito entre Israel e Irã teve início na última sexta, 13, após o país comandado por Netanyahu iniciar os ataques ao território persa, na operação 'Leão Ascendente'. Parte da cúpula militar iraniana foi morta com a ofensiva.

Desde então, os dois países estão em constante revide dos ataques. Até o momento, 224 pessoas morreram no Irã, enquanto Israel tem 22 mortos.