Bispo Edir Macedo e Messi 'moram' no mesmo prédio de luxo em Miami

O luxuoso Porsche Design Tower se destaa por seu formato cilindrico à beira-mar de Miami - Foto: GIORGIO VIERA | AFP

Dono de uma fortuna bilionária, o líder evangélico Edir Macedo e o craque da seleção argentina e multivencedor no futebol, Lionel Messi guardam uma compra em comum. Os dois são donos de apartamentos no luxuoso Porsche Design Tower, um dos mais modernos edifícios do mundo, localizado em Miami (veja imagens abaixo).

Edir Macedo, líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, é dono de um apartamento no prédio de luxo há alguns anos, pouco depois da inauguração. Com um patrimônio líquido de 1,8 bilhão de dólares, Macedo é classificado como a 1.901ª pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes. Em comparação, o patrimônio líquido de Kim Kardashian é de US$ 1,7 bilhão.

Já Messi comprou uma unidade quando foi atuar no Inter Miami após deixar o Paris Saint-Germain. Recentemente, o argentino comprou uma mansão em Fort Lauderdale e se mudou junto com a esposa, Antonella, e com os filhos Thiago, Mateo e Ciro. Ele mantém, no entanto, o apartamento na Porsche Design Tower.

Segundo relatos da imprensa local, Messi pagou 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões) em um apartamento de 330 metros quadrados. Há unidades vendidas por R$ 22 milhões e outras de até R$ 177 milhões.

A torre conta com uma associação de moradores obrigatória, com mensalidades que variam de US$ 4.277 a US$ 12.069. As informações são da Fox Business

Design exclusivo e elevador diferenciado

O Porsche Design Tower é um prédio de luxo localizado na região da Sunny Isles Beach, um dos pontos mais exclusivos de Miami. O arranha-céu de quase 200 metros de altura e 56 andares foi inaugurado em 2017 e já era alvo de desejo de ricos e famosos desde 2014, quando sua construção foi iniciada.

O edifício é famosos por seus elevadores que transportam veículos de luxo diretamente para garagens privadas (ou até mesmo na sala de estar). As unidades no Porsche Tower em Miami também contam com uma piscina privativa na varanda, de frente para o mar.

Além de Edir Macedo e Messi, o time de moradores ilustres tem ainda o cantor colombiano Maluma, o rapper porto-riquenho Anuel AA, a atriz mexicana Thalía e o jogador de beisebol Carlos González.

Edir Macedo coloca apartamento à venda

Neste ano, o bispo Edir Macedo decidiu vender o seu apartamento de luxo em Miami. A residência à beira-mar está sendo vendida por pouco menos de US$ 14,6 milhões (R$ 80,41 milhões) após um corte de preço, de acordo com registros imobiliários públicos.

