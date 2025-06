PGR arquiva denúncia contra senador que disse "querer enforcar" Marina Silva

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente - Foto: Nadja Kouchi / TV Cultura

A Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivou a denúncia contra o senador Plínio Valério (PSDB-AM) após o mesmo ter afirmado, durante evento em março, "teve vontade de enforcar" a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Imagine o que é tolerar Marina 6 horas e dez minutos sem enforcá-la", disse Plínio após a participação da ministra na CPI das ONGs, no Senado. O caso reacendeu após um novo ataque durante sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado em maio. Na ocasião, Valério teria declarado para Silva que "a mulher merece respeito, a ministra, não".

Segundo a decisão do PGR Paulo Gonet, as declarações do senador "embora de cunho ameaçado" foram ditas fora da sessão, o que não a caracterizaria como crime de constrangimento ilegal.

"A ministra Marina não foi obrigada a manter nenhum comportamento indesejado ou contrário à sua vontade", escreveu Gonet em sua decisão. O PGR disse ainda que para haver uma investigação pelo suposto crime de ameaça, Marina deveria ter apresentado uma representação, o que não ocorreu.

Gonet disse ainda que a conduta de Plínio "não foi praticada por razões da condição do sexo feminino ou em situação de violência doméstica ou familiar.