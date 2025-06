VÍDEO: TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante programa ao vivo

Governo iraniano classificou o bombardeio como um crime de guerra - Foto: Reprodução

Um ataque aéreo israelense atingiu, nesta segunda-feira, 16, o edifício da emissora estatal iraniana IRIB, localizado em uma área nobre do nordeste de Teerã. A ofensiva interrompeu abruptamente uma transmissão ao vivo, no momento em que uma apresentadora fazia críticas ao governo de Israel.

As imagens, divulgadas por veículos iranianos, mostram o instante exato em que a apresentadora deixa o estúdio, tomado por fumaça logo após a explosão. Segundo a imprensa local, a transmissão foi retomada posteriormente. Hassan Abedini, executivo da emissora, declarou que "a voz da revolução islâmica não será calada por um ataque militar".

Antes do bombardeio, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, já havia ameaçado publicamente que as emissoras estatais iranianas estavam "prestes a desaparecer". Logo em seguida, o Exército israelense emitiu um alerta para que moradores deixassem o terceiro distrito de Teerã, área onde estão localizadas as sedes da IRIB, de um grande prédio policial, de hospitais, embaixadas do Golfo Pérsico e dos escritórios da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e da agência de notícias AFP.

O coronel Avichay Adraee, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, afirmou que os militares “atuariam na região para neutralizar instalações do regime iraniano usadas com fins militares”, e pediu que os moradores deixassem o local por segurança.

O governo iraniano classificou o bombardeio como um crime de guerra. Já as Forças Armadas israelenses justificaram a ação, acusando a emissora de funcionar como fachada para operações militares clandestinas do Irã.

Desde o início da série de ataques, na última sexta-feira, o Ministério da Saúde iraniano informou que 224 pessoas morreram e outras 1.277 ficaram feridas, sendo 90% delas civis. No sábado, um único ataque destruiu um prédio residencial de 14 andares em Teerã, matando 60 pessoas.

Do lado israelense, os números oficiais apontam ao menos 22 mortos e 390 feridos até a madrugada desta segunda-feira. Entre as vítimas fatais, estão mulheres e crianças.

Equipes de resgate seguem trabalhando entre os escombros de edifícios atingidos por mísseis, utilizando cães farejadores e maquinário pesado na tentativa de localizar sobreviventes.