Voo da Air India apresenta problema na decolagem e retorna a aeroporto

Boeing 787-8 Dreamliner teve um problema técnico - Foto: IDREES MOHAMMED / AFP

Uma aeronave da companhia aérea Air India, com destino a Nova Délhi e proveniente de Hong Kong, teve de retornar ao aeroporto, nesta segunda-feira, 16, por medida de segurança. Segundo um comunicado divulgado pela companhia aérea indiana, o Boeing 787-8 Dreamliner teve um problema técnico, logo após a decolagem.

O incidente é registrado quatro dias após uma aeronave do mesmo modelo ter caído em Ahmedabad, deixando ao menos 279 mortos.

De acordo com informações publicadas no site de monitoramento de tráfego aéreo LiveATC.net, um dos pilotos do Boeing 787-8 Dreamliner da Air India informou aos controladores, cerca de 15 minutos após a decolagem, que, “por razões técnicas”, seria necessário permanecer próximo a Hong Kong ou talvez “retornar e pousar novamente” no aeroporto da ilha. “Não queremos ir mais longe”, alertou, em seguida, fazendo meia-volta.

A Air India acrescentou que o avião pousou sem dificuldades e passou por uma inspeção “por medida de precaução”.

Boeing 787

O Boeing 787 da Air India, que transportava 230 passageiros e 12 membros da tripulação, caiu sobre um bairro residencial em Ahmedabad e deixou ao menos 279 mortos. Apenas um viajante, sentado próximo a uma saída de emergência na parte frontal da aeronave, sobreviveu à queda do avião sobre os prédios do bairro, localizado perto da pista do aeroporto. Segundo o último balanço oficial, pelo menos 38 pessoas foram mortas no solo.