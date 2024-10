Irã diz que ataque a Israel foi em retaliação pela morte do chefe

Pessoa se esconde atrás de carro enquanto Tel Aviv é atacada - Foto: Jack GUEZ / AFP

O ataque do Irã a Israel foi uma retaliação aos atos terroristas e à morte de Hassan Nasrallah, ex-chefe do grupo extremista do Hezbollah, morto na última sexta-feira, 27. A informação foi divulgada pela missão do Irã nas Nações Unidas em Nova York, em rede social, nesta terça-feira, 1º.

"Se o regime sionista se atrever a responder ou cometer mais atos de malevolência, uma resposta subsequente e esmagadora se seguirá. Os estados regionais e os apoiadores dos sionistas são aconselhados a se separar do regime", escreveu a missão.

Após os atentados, o porta-voz do Exército israelense disse que o ataque foi "sério" e que "haverá consequências".

Nesta terça, as Forças Armadas israelenses informaram que o Irã disparou cerca de 120 mísseis balísticos em direção a Israel. O Irã também confirmou o envio, que culmina a escalada de tensões entre Israel e o Hezbollah nas duas últimas semanas.



A maior parte dos mísseis atingiu Tel Aviv, onde uma série de explosões foi registrada. Israel fechou o espaço aéreo, e todos os aeroportos encerraram atividades. Não havia registro de vítimas até a última atualização desta reportagem, mas um atentado que ocorreu no mesmo momento nos arredores de Tel Aviv deixou oito mortos.

O ataque é a primeira resposta do Irã desde a escalada nos conflitos entre Israel e o Hezbollah — o grupo extremista, embora atue no Líbano, é financiado pelo regime iraniano.

Os mísseis foram lançados por volta das 18h30 no horário local (13h30 pelo horário de Brasília), e demoraram apenas 12 minutos para atingir o território israelense após o lançamento.

Cerca de 20 minutos após uma primeira onda de mísseis, uma segunda leva de artefatos foi lançada, segundo a agência estatal iraniana. A segunda leva não havia atingido o território israelense até a última atualização desta reportagem.

A imprensa iraniana afirmou que a Universidade de Tel Aviv foi atingida, mas não havia relato de vítimas até a última atualização desta reportagem. A imprensa israelense falou de um posto de gasolina atingido.

O governo de Israel afirmou que os moradores da cidade se refugiaram em bunkers. Ainda não havia informações sobre vítimas ou danos até a última atualização dessa reportagem.

Além de Israel, Jordânia e Iraque também fecharam seus espaços aéreos.