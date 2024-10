Israel começa invasão terrestre contra o Hezbollah no Líbano

- Foto: FADEL ITANI / AFP

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (noite de segunda, 30, no Brasil), que suas forças começaram a realizar "incursões terrestres seletivas" em povoados do sul do Líbano contra o grupo islamista Hezbollah.

"De acordo com a decisão do nível político, as forças da Defesa Civil iniciaram há algumas horas incursões terrestres limitadas, localizadas e seletivas, baseadas em inteligência precisa", informou o Exército em comunicado divulgado pelo Telegram às 2h locais de terça-feira (20h de segunda, horário de Brasília).

As incursões, apoiadas por ataques aéreos e de artilharia, têm como alvo combatentes do grupo islamista Hezbollah "em povoados próximos à fronteira" com Israel, informou o Exército. Horas antes, os Estados Unidos haviam anunciado operações terrestres "limitadas" de Israel contra o Hezbollah no Líbano.

As Forças Armadas "operam segundo um plano metódico estabelecido pelo Estado-Maior geral e o comando do Norte, para o qual os soldados da Defesa Civil treinaram e se prepararam nos últimos meses", acrescentou o Exército.