Políticos brasileiros encontram rota de 'fuga' em Israel; entenda

Comitiva de prefeitos brasileiros em Israel - Foto: Divulgação

Parte da comitiva de autoridades brasileiras que cumpria agenda em Israel, que entrou em conflito com o Irã nos últimos dias, conseguiu deixar o país, nesta segunda-feira, 16. A informação foi confirmada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O grupo, formado por 13 pessoas, deixou Israel rumo à Jordânia pela fronteira terrestre que liga os dois países, com o uso de um ônibus. Por conta dos ataques e da escalada do confronto, o espaço aéreo israelense se encontra fechado, o que impede a chegada e saída de aeronaves.

Cerca de nove integrantes da comitiva usarão um jato particular, fruto de uma articulação do prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP). Os demais brasileiros devem voltar ao Brasil por meio de um voo comercial para o Rio de Janeiro.

Na última semana, os gestores brasileiros, que estiveram em uma feira de tecnologia voltada para a segurança pública, chegaram a se abrigar em um bunker, devido aos ataques comandados pelo Irã. Entre os prefeitos presentes, estão Álvaro Damião, de Belo Horizonte; Cícero Lucena, de João Pessoa; Johnny Maycon, de Nova Friburgo; e Welberth Porto; de Macaé.

Conflito Israel x Irã

O conflito entre Israel e Irã teve início na sexta, 13, após o primeiro país iniciar a ofensiva com o a operação 'Leão Ascendente', que resultou na morte de membros da cúpular militar do território persa.

Em seguida, o Irã revidou com o disparo de mísseis em zonas residenciais e em instalações de petróleo de Israel. Os ataques continuam nesta segunda, 16, com 224 mortos no primeiro país. Já no segundo país, até o momento, são 22 mortos.