Ex-ministro vai à Justiça após ser chamado de "prisioneiro do diabo"

Gilson Machado foi chamado de "prisioneiro do diabo" - Foto: Alan Santos | PR | Reprodução | Redes Sociais

O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), entrou com um processo contra a vereadora petista Kari Santos, da cidade de Recife, após a parlamentar lhe chamar de "prisioneiro do diabo" nas redes sociais. O político foi preso na sexta-feira, 13, mas liberado no mesmo dia.

Em um post, a vereadora, que já havia sido condenada a pagar R$ 5 mil a Gilson por ter lhe chamado de "sanfoneiro do diabo", provocou o ex-ministro, candidato derrotado à prefeitura de Recife em 2024, a lhe processar novamente.

“O sanfoneiro do diabo acabou de ser preso, em plena ‘sexta-feira 13’. Sanfoneiro do diabo não, é prisioneiro do diabo. Agora vai lá, Gilson Machado, me processa de novo”, disparou a vereadora do PT.

Gilson Machado preso

Conhecido como 'ministro sanfoneiro', Gilson Machado foi preso, na última sexta, 13, por suspeita de ter tentado ajudar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, na emissão de um passaporte português.

Cid é apontado como um dos integrantes da trama que tinha como objetivo contestar o resultado da eleição presidencial de 2022, e aplicar um golpe de Estado. A execução do vencedor do pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e de Geraldo Alckmin (PSB), seu vice, também fazia parte do plano.