Governo alerta Lula sobre risco de derrota no Congresso por IOF

Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Integrantes do governo Lula, alertaram o presidente sobre a disposição dos líderes partidários em votar o mérito do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derruba medida do Executivo sobre aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Conforme apuração da CNN, o acerto inicial entre os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), era apenas para a votação da urgência. A decisão vai ser discutida nesta segunda-feira,16, entre o presidente da Câmara e líderes da Casa antes da votação.

Caso a urgência seja votada, o mérito seria discutido na semana seguinte, em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta,19.

Impasse no IOF

O aumento do IOF foi anunciado em 22 de maio, mas no mesmo dia o Executivo recuou parcialmente. Diante da reação negativa do mercado, no dia seguinte o Ministério da Fazenda decidiu revogar a elevação do imposto para investimentos de fundos nacionais no exterior.

A cúpula do Congresso foi motivada a dar um prazo para o governo rever as medidas após insatisfação do empresariado e de parlamentares. O governo publicou na quarta,11, um novo decreto "recalibrando" as mudanças no IOF – a medida faz parte do pacote de propostas alternativas elaborado pela equipe econômica.

A intenção do governo com as alterações no IOF mirava elevar a arrecadação para equilibrar as contas públicas com impacto de R$ 18 bilhões em 2025 e R$ 37 bilhões em 2026. Após as novas mudanças, a estimativa é de arrecadar cerca de até R$ 7 bilhões.