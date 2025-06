Zambelli foragida: deputada é localizada na Itália

Deputada federal Carla Zambelli - Foto: Lula Marques/EBC/Agência Brasil

As autoridades italianas já identificaram o local onde a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está escondida: na Itália. Conforme informação divulgada por Lauro Jardim, do jornal O Globo, sua prisão ainda depende de trâmites judiciais do país europeu.

Zambelli já está há onze dias na lista de difusão vermelha da Interpol após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar sua prisão por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto.

Na última sexta-feira, o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, disse ao Estúdio I, que a deputada "poderia ser presa a qualquer momento", o que indica que o governo brasileiro considera a prisão iminente. No entanto, ainda são necessárias autorizações da Justiça italiana para que a ação seja efetivamente executada.

A localização do local onde Carla Zambelli está escondida na Itália já é conhecida pela polícia local. O que falta ainda para a operação de prisão ser deflagrada são questões burocráticas da Justiça italiana. A expectativa da PF é que nesta semana tudo se resolva.

Condenação

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invasão a sistemas do CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. Após a decisão, a parlamentar fugiu para a Itália.

A decisão foi por unanimidade pela Primeira Turma do STF. De acordo com a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.

Ela ainda pode recorrer da condenação, mas ouviu de aliados que não escaparia da prisão. Os recursos apresentados pela defesa de Zambelli não alteravam a pena, apenas impediria o início do cumprimento imediato.