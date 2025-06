Em meio à tensão no Oriente Médio, Bolsonaro exalta laços com Israel

Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro vai ao Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: MENAHEM KAHANA 01-04-2019 / AFP

Em meio aos conflitos no Oriente Médio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, no domingo, 15, para ressaltar seu apoio a Israel. Na publicação, ele declarou: “Deus abençoe Israel. Deus salve o Brasil”.



Na mesma publicação, ele relembrou sua viagem oficial ao país em março de 2019. Na ocasião, ele foi recebido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma área reservada do aeroporto de Tel Aviv.

“As relações entre Brasil/Israel no governo Bolsonaro é marcada pelo simbolismo da recepção no aeroporto. Somente Trump, Obama e Narendra Modi e Bolsonaro obtiveram tal deferência”, disse o ex-presidente.

Bolsonarismo pró-Israel

Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 2023, Bolsonaro e os apoiadores adotaram um discurso pró-Israel. Na última semana, Israel lançou o que chamou de "ataques preventivos" contra o Irã e declarou estado de emergência, promovendo uma escalada de tensão na região.

Enquanto Bolsonaro é pró-Israel, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas à gestão israelense por conta da atuação militar na Faixa de Gaza. Israel declarou o petista como persona non grata em fevereiro de 2024.