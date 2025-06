Zambelli sai do Brasil e ironiza STF: “Nem a Interpol me tira da Itália”

Deputada deixou o Brasil após ser condenada - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, na tarde desta terça-feira, 3, a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que deixou o Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, no episódio da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Zambelli afirmou, ao anunciar que estava fora do país, que foi para o exterior, inicialmente, para fazer um tratamento médico. A parlamentar bolsonarista pontuou que vai pedir licença do mandato para permanecer em terras estrangeiras.

A deputada chegou a ter o passaporte apreendido em 2023, mas o documento foi devolvido. Zambelli se encontra nos Estados Unidos, mas deve embarcar para a Europa, tendo a Itália como provável destino, uma vez que ela possui cidadania no país, o que impede uma extradição.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", afirmou Zambelli ao anunciar saída do país.

Zambelli nega fuga

Procurada, a deputada Carla Zambelli negou que tenha fugido do Brasil. Ela classificou sua saída do país como um ato de "resistência", e desafiou o Supremo a tentar forçar seu retorno.

"Eu tenho um passaporte italiano, pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália", disparou Carla Zambelli ao site CNN.

"Sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a Justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a Justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desses", completou a deputada.