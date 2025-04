Justiça Eleitoral mantém cassação do mandato de Zambelli

TRE mantém decisão de cassar mandato de Zambelli - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) rejeitou de forma unânime, nesta terça-feira, 25, os embargos de declaração da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), na ação que culminou na cassação do seu diploma, em janeiro deste ano.

Zambelli havia sido cassada por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, após questionar a segurança dos sistema eleitoral brasileiro e disseminar informações falsas.

Em nota, Zambelli afirmou ter recebido a decisão, que ainda cabe recurso, com serenidade. Ela disse ainda que vai continuar na "firme em sua missão de representar os mais de 946 mil eleitores que confiaram em seu trabalho". Veja a nota:

"A deputada Carla Zambelli recebeu com serenidade a decisão do TRE/SP que rejeitou seu recurso nesta terça-feira, 25 de março de 2025. Apesar do revés, a parlamentar reitera sua confiança na Justiça Divina e acredita que a verdade prevalecerá. Zambelli segue firme em sua missão de representar os mais de 946 mil eleitores que confiaram em seu trabalho, defendendo os valores e princípios que a conduziram até aqui. A luta continua, e a deputada permanece comprometida com o povo, certa de que os próximos passos do processo trarão clareza e justiça ao caso", diz a nota.