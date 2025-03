Com Dino, STF tem 4 votos para condenar Zambelli a 5 anos de prisão

Zambelli sacou uma arma contra um apoiador de Lula, em outubro do ano passado - Foto: Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem quatro votos para condenar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

O julgamento virtual começou às 11h de sexta-feira, 21. Até este domingo, 23, votaram pela condenação da parlamentar Gilmar Mendes, relator do caso; Cármen Lúcia, revisora; Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Os votos são pela pena de 5 anos e 3 meses de prisão e 80 dias-multa, além da perda do mandato quando o caso transitar em julgado.

Dino acompanhou o relator do caso, neste domingo, e disse que “é uma contradição insanável que um representante político ameace gravemente um representado, como se estivesse acima do cidadão ao ponto de sujeitá-lo com uma arma de fogo, em risco objetivo de perder a sua vida”.