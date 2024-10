Zambelli nega ter pedido a hacker Delgatti para atuar contra Moraes

Zambelli é acusada de comter crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica - Foto: Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) prestou depoimento nesta segunda-feira, 7, ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inserir dados falsos junto com o hacker Walter Delgatti. A parlamentar é ré na ação penal que tramita na Corte.

Durante as declarações, a aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que tenha qualquer tipo de envolvimento com o caso. “Eu não tinha por que pedir para alguém fazer qualquer coisa contra o ministro Alexandre de Moraes”, disse.

A parlamentar também negou que tenha feito "brincadeira jocosa" contra o magistrado e afirmou que a sua prioridade, no momento, é prezar pela sua atuação na Câmara Federal.

Além de Zambelli, o hacker Walter Delgatti Neto, que também é réu na mesma ação, foi interrogado nesta segunda. No depoimento, ele diz estar arrependido de ter invadido o sistema do CNJ.

O depoimento da deputada estava previsto para o dia 26 de setembro, mas a defesa da parlamentar pediu o adiamento em razão de problemas de saúde da legisladora.