Bolsonaro se irrita e xinga Carla Zambelli em evento na Paulista

Carla Zambelli foi xingada por Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a paciência com a deputada federal Carla Zambelli (PL), antiga aliada, durante o ato que pediu o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no sábado, 7.

Segundo Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, Bolsonaro xingou Zambelli ao descer do carro de som em que discursou, na Av. Paulista, após a parlamentar afirmar em um grupo de WhatsApp que Silas Malafaia, organizador do ato, marcou o evento após sua sinalização de que faria uma manifestação na data.

“Só não marquem num dia que depois o Silas vai ter a ideia de marcar também”, escreveu Zambelli no grupo.

No mesmo evento, Bolsonaro fez uma série de ataques a Marco Antônio Costa, dono do trio em que Zambelli estava. A deputada, uma das mais votadas do PL nas últimas eleições, foi preterida pelo ex-presidente e pelo pastor bolsonarista.