Internada há 2 dias, Carla Zambelli tem síndrome de taquicardia

Carla Zambelli foi internada no dia em que dveeria comparecer a audiência no STF - Foto: Agência Câmara

O Hospital do Coração, em São Paulo, informou que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática, uma condição que causa batimentos cardíacos irregulares.

Zambelli está internada desde quinta-feira, 26, quando deveria ter comparecido a uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF). As primeiras informações foram que a deputada estaria com um quadro de síncope, caracterizado por uma perda súbita e transitória da consciência.

Segundo o boletim médico, Zambelli também apresenta um quadro de diverticulite aguda, condição preexistente e para a qual está recebendo tratamento com antibióticos. O hospital afirma que a deputada responde bem ao tratamento e deve ter alta nos próximos dias.

Zambelli foi convocada como testemunha na ação penal que investiga a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela é acusada de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, envolvendo a manipulação de dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O hacker Walter Delgatti Neto, que confessou sua participação no caso, também é réu na ação. A defesa de Zambelli nega as acusações, afirmando que ela é inocente.