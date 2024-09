MPE pede cassação de Carla Zambelli; saiba o motivo

Carla Zambelli pode ter mandato cassado - Foto: Lula Marques | EBC

O Ministério Público Eleitoral de São Paulo defendeu a ação movida por Sâmia Bomfim (Psol-SP), que pede a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por publicar desinformações sobre o processo eleitoral nas redes sociais.

Leia mais

>> Assista: Carla Zambelli se confunde e 'defende' aborto

>> Zambelli entra na mira do STF por ligação com tentativa de golpe

De acordo com o procurador regional eleitoral Paulo Taubemblatt, que assinou o parecer, Zambelli, que fez ataques e questionou a segurança das urnas eletrônicas, atuou para "desmerecer e retirar a credibilidade do conjunto de instituições responsáveis pela condução e organização do processo eleitoral", além da "clara intenção de desmerecer o sistema de justiça, abalando, com isso, os alicerces da democracia e trazendo à tona a permanente insatisfação de uma fatia significativa dos eleitores".

"A consequência de tais ações é o não apaziguamento das relações sociais após o resultado eleitoral proclamado e a perpetuação de um clima de animosidade que, concretamente, atingiu o ápice no dia 08 de janeiro de 2023", completou o procurador.

A defesa de Carla Zambelli, detentora de 946.244 votos nas eleições de 2022, quando foi reeleita, afirma que a deputada não cometeu nenhum ato ilícito, além de argumentar que as publicações da parlamentar estão baseadas na sua liberdade de expressão.

"O discurso realizado não contém conteúdo apto a malferir a lisura das eleições de 2022, muito menos a idoneidade do procedimento adotado por órgão público, mas tão somente questionar, de forma límpida, o porquê de as urnas estarem em local alheio ao TRE-SP", diz a defesa de Zambelli.

O julgamento de Zambelli no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) ainda não tem data para acontecer.