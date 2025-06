Carla Zambelli deixa o Brasil e pede licença do mandato após condenação

Carla Zambelli - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A deputada Carla Zambelli anunciou, nesta terça-feira, 3, que deixou o Brasil e e que está na Europa. Em live, a parlamentar declarou o motivo da sua partida foi por causa de um tratamento médico e pedirá licença do mandato.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também , afirmou.

Zambelli deixa o país poucos dias após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condená-la a dez anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de documentos falsos.

Na ocasião, os ministros julgam a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O último a votar foi apresentado pelo ministro Luiz Fux.

Durante a análise, os magistrados também determinaram a perda do mandato da parlamentar, a ser executada após o trânsito em julgado da ação, isto é, quando não houver mais possibilidade de recurso.

A deputada ainda terá que pagar uma indenização de R$ 2 milhões pelo ato, assim como o hacker Walter Delgatti. Ele também foi condenado a prisão, mas com a pena de oito anos.

O que disse Zambelli

Quando o STF formou maioria para a condenação, a defesa da parlamentar alegou que o julgamento foi "injusto". Para os advogados, Zambelli teria sido “julgada e condenada sem provas irrefutáveis e induvidosas”.

Em nota, a defesa também esperava que "algum dos ministros possa pedir vistas e examinar todos os argumentos lançados pela defesa e, futuramente, modifique o rumo sugestionado pelo relator”.

Entenda o impacto da decisão

A deputada ainda pode apresentar recurso para a decisão da Primeira Turma. Se a condenação prevalece mesmo após os recursos, a Câmara dos Deputados deve declarar a perda do mandato da legisladora.