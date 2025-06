Flávio Bolsonaro desponta como novo nome para a Presidência

Bolsonaro e seus filhos - Foto: Reprodução / X

Um novo nome do clã Bolsonaro surge para a disputa à Presidência da República em 2026, além da ex-primeira-dama Michelle e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. De acordo com a colunista Bela Megale, de O Globo, lideranças do Centrão começaram a trabalhar pelo nome de Flávio Bolsonaro.

O senador é visto pelo grupo como um nome mais político e menos radical que Eduardo, que já manifestou publicamente o desejo de concorrer ao Palácio do Planalto.

Segundo a publicação, mandachuvas do Centrão, inclusive, já se articulam para encomendar pesquisas eleitorais que testem o potencial de Flávio nas urnas, numa eventual disputa contra Lula.

As questões jurídicas que Flávio teve, como o caso das rachadinhas, são descritas por esse grupo como “problemas que ficaram no passado”, já que o processo contra o senador foi arquivado.

Além disso, existe a leitura de que Flávio, por ter um perfil mais agregador e de diálogo, conseguiria atrair mais apoios para uma eventual candidatura. Se o senador abraçar o plano, será mais um nome na disputa interna que já ocorre entre Eduardo e Michelle. Caberá a Jair Bolsonaro bater o martelo sobre quem será seu herdeiro político.

Sem Michelle e Tarcísio

A afirmação recente do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro de que pode disputar as eleições para a Presidência da República em 2026, se assim o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser, repercutiu com lideranças da direita e aliados.

Segundo interlocutores ouvidos pela colunista Bela Megale, de O Globo, a declaração teve como objetivo mostrar que ele não permitirá que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorram ao Palácio do Planalto.

Os dois nomes estão sendo colocados como favoritos para a disputa contra Lula, já que Jair Bolsonaro segue inelegível e sem perspectivas de mudança dessa condição. Michelle e Tarcísio eram as únicas opções que Jair Bolsonaro não abria mão de serem testadas em todos levantamentos contratados pelo PL.

Eduardo, no entanto, deixou evidente para aliados próximos que não permitirá que nenhuma pessoa, além dos filhos, herde o capital político do pai numa eleição pela Presidência.