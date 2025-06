Eduardo Bolsonaro quer evitar candidaturas de Michelle e Tarcísio

Eduardo Bolsonaro está licenciado do mandato de deputado federal - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A afirmação recente do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que pode disputar as eleições para a Presidência da República em 2026, se assim o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quiser, repercutiu com lideranças da direita e aliados.

Segundo interlocutores ouvidos pela colunista Bela Megale, de O Globo, interlocutores do parlamentar avaliam que a declaração teve como objetivo mostrar que ele não permitirá que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorram ao Palácio do Planalto.

Os dois nomes estão sendo colocados como favoritos para a disputa contra Lula, já que Jair Bolsonaro segue inelegível e sem perspectivas de mudança dessa condição. Michelle e Tarcísio eram as únicas opções que Jair Bolsonaro não abria mão de serem testadas em todos levantamentos contratados pelo PL.

Eduardo, no entanto, deixou evidente para aliados próximos que não permitirá que nenhuma pessoa, além dos filhos, herde o capital político do pai numa eleição pela Presidência.

Rusgas

A relação entre o deputado federal e o governador de São Paulo não é das melhores. Eduardo considera que Tarcísio nunca lhe deu espaço em seu governo com nomeações, nem lhe conferiu prestígio. Quando esteve nos EUA, há poucas semanas, Tarcísio não procurou o deputado, diferentemente de outras lideranças do centrão.

Na relação a Michelle, aliados de Eduardo relataram que ele vê a ex-primeira-dama trabalhando fortemente para ser a candidata ao Palácio do Planalto, mas é contra seu nome.

A leitura do entorno de Eduardo é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, apoia Michelle porque considera que seria mais fácil ter algum controle sobre ela devido à sua inexperiência política. Esse é um dos fatores, inclusive, que têm feito o deputado avaliar a migração para o PP.