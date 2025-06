Bolsonaro à frente de Lula? Atlas mostra vantagem de ex-presidente

Lula e Bolsonaro - Foto: Rovena Rosa/EBC e Divulgacao

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria vantagem sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso a eleição presidencial fosse acontecer no próximo domingo, segundo a pesquisa Latam Pulse feita em parceria pela AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 30.

Inelegível até 2030 após condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro aparece com 46,7% das intenções de voto. Já Lula tem 43,9%. O levantamento considera candidatos do último pleito em 2022.

Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes (PDT), com 3,8%, e em seguida votos em branco e nulos, somando 2,5%. Simone Tebet (MDB) vem logo depois, com 2,1% das intenções.

Confira o ranking:

Jair Bolsonaro (PL): 46,7%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 43,9%

Ciro Gomes (PDT): 3,8%

Branco/nulo: 2,5%

Simone Tebet (MDB): 2,1%

Outro candidato de 2022: 0,7%

Não sabe: 0,3%

O levantamento ouviu 4.399 brasileiros entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.