Governo Trump contactou Moraes sobre ordem para rede social

Moraes recebeu mensagem do governo Trump sobre decisões contra redes sociais - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos - órgão equivalente ao Ministério da Justiça no Brasil - enviou um comunicado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirmou o jornal The New York Times. A medida vem após o magistrado pedir o bloqueio de contas em redes sociais americanas.

De acordo com a reportagem, o documento afirmava que o magistrado poderia reforçar as leis brasileiras no ambiente virtual, mas não poderia ordenar empresas americanas a tomar ações específicas nos EUA. O gabinete do ministro optou por não comentar a reportagem, de acordo com a publicação.

A carta teria sido uma resposta à decisão de Moraes, dada em fevereiro deste ano, de suspender a plataforma Rumble, popular entre influenciadores da direita, com a ordem de indicação de representante no Brasil. No último ano, a rede social X chegou a ser suspensa no país por cerca de 40 dias, também após decisão do ministro.

Alexandre de Moraes é alvo de um processo movido pelas empresas Trump Media & Technology Group, comandada pelo presidente americano Donald Trump, e pela plataforma Rumble sob acusação de infringir a Primeira Emenda da Constituição americana, que defende a liberdade de expressão.

Ameaça

No dia 21 de maio, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou em audiência no Congresso americano que há “grande possibilidade” de o governo aplicar sanções contra Moraes com base na Lei Global Magnitsky. Essa lei permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou corrupção.

Bolsonaristas vinham tentando convencer o governo Trump de que várias decisões do ministro no Brasil afetaram cidadãos americanos nos EUA, como no caso da suspensão de perfis em redes sociais e na derrubada temporária do X, plataforma sediada no país e controlada por Elon Musk , assessor sênior de Trump na Casa Branca, em 2024.

A fala causou incômodo no Itamaraty, que vê na declaração uma tentativa de interferência nos assuntos internos do Brasil e uma afronta ao Judiciário nacional.

Segundo diplomatas ouvidos pela Globonews, a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos deve ser conduzida com pragmatismo, o que significa manter laços comerciais e diplomáticos sólidos mesmo diante de divergências políticas.