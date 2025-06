Zanin e Moraes aparecem em anotações de "agência de extermínio"

Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes - Foto: Divulgação/STF/Agência Brasil

Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceram em anotações do grupo que cobrava até R$ 250 mil para monitorar e assassinar autoridades. Os integrantes da "agência de extermínio" foram presos, nesta quarta-feira, 28, em operação da Polícia Federal.

De acordo com fontes ligadas à investigação do caso, a tabela de preços para o monitoramento das autoridades também previa o valor de R$ 150 mil se a vítima fosse senador e R$ 100 mil se a vítima fosse deputado.

A operação, autorizada por Zanin, também cumpriu mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

A "Comando C4" (Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos), a agência, era composta por civis e militares da ativa e da reserva.

Conforme apurações da CNN, a descoberta do grupo ocorreu no âmbito de uma investigação - que tramita em sigilo - sobre venda de sentenças por servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Segundo a PF, o líder do esquema, o advogado Roberto Zampieri, foi morto a tiros no Mato Grosso por essa mesma organização.