AtlasIntel: maior problema do país para os brasileiros é a corrupção

Manifestação em favor da operação Lava Jato - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O maior problema do país para os brasileiros é a corrupção, segundo aponta um levantamento da AtlasIntel/Bloomberg publicado nesta sexta-feira, 30. Conforme os dados, o índice avançou 13 pontos percentuais em comparação ao mesmo levantamento feito em abril, quando marcava 47%, e assumiu a liderança, com 59,5%.

Comparado a última pesquisa, o indicador de criminalidade e tráfico de drogas era a principal preocupação do país, com 55%. Agora, a taxa caiu 5 pontos percentuais e está em 50,2%.

No terceiro lugar, com 29,4%, ficou a economia e a inflação. Cada entrevistado poderia escolher até três opções de uma lista com 20 alternativas.

O levantamento ouviu 4.399 brasileiros entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, por questionário on-line. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Confira a lista em ordem: