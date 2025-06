Bolsonaro define destino político do filho 02 para 2026

Vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Renan Olaz / CMRJ

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já definiu o futuro político do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Segundo aliados, o ex-mandatário decidiu que o filho 02 vai concorrer a um cargo no Senado, mas por outro estado que não seja o Rio de Janeiro.

Segundo a colunista Bela Megale, de O Globo, uma das opções colocadas na mesa é que Carlos dispute uma vaga por Santa Catarina. Outra é São Paulo, caso Eduardo Bolsonaro seja escolhido como candidato à Presidência. No Rio, o nome do PL será Flávio Bolsonaro e a outra vaga está sendo disputada por membros do partido. Em 2026, cada estado vai eleger dois senadores.

A decisão de lançar Carlos para esse cargo faz parte do plano de Jair Bolsonaro de eleger o maior número de aliados possível na Casa, que tem a prerrogativa de realizar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outras possibilidades

Ainda não está descartada a possibilidade da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de concorrer a uma vaga no Senado. Atualmente ela vem pontuando bem em pesquisas de intenção de voto para a Presidência, por vezes aparecendo em primeiro lugar. Michelle também é um dos nomes cotados para compor a chapa presidencial como vice.