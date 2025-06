Tarcísio de Freitas depõe a favor de Bolsonaro nesta sexta no STF

Bolsonaro e Tarcísio de Freitas - Foto: Alan Santos/Secom / arquivo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai depor como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira, 30, ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração ocorrerá no âmbito do processo que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Tarcísio já defendeu Bolsonaro e alegou que as acusações da Polícia Federal contra o ex-presidente eram uma “narrativa” que “carecem de provas”.

Em denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) no início do ano, o governador disse ainda que a denúncia da é questão de "forçação de barra" e "revanchismo".

Nesta sexta, o STF começa o dia com os depoimentos das últimas testemunhas do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Dentre os destaques, estão o ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira; o senador Eduardo Girão e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

Logo depois, passa-se às testemunhas exclusivas de Bolsonaro. Tarcísio será a primeira, ainda no período da manhã. Durante a tarde, serão ouvidas mais quatro pessoas, todas integrantes do governo Bolsonaro.

Confira as testemunhas:

Manhã

Testemunhas de Anderson torres

Ciro Nogueira, senador e ex-ministro da Casa Civil

João Hermeto, deputado distrital do DF

Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Espiridão Amin, senador

Ubiratan Sanderson, deputado federal

Testemunha de Jair Bolsonaro

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura

Tarde

Testemunha de Jair Bolsonaro