Fifa faz reunião em Salvador para discutir Fan Fest da Copa Feminina

- Foto: Vitor Santos / Ascom Sempre

A Prefeitura de Salvador se reuniu pela primeira vez com representantes da Fifa, nesta quinta-feira, 29, para tratar da organização da Fan Fest durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. O encontro foi realizado no prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e marcou o início das tratativas para viabilizar o festival na capital baiana, uma das sedes do Mundial, com o objetivo de reunir torcedores, moradores e turistas.

Participaram da reunião o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães; o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins; o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington; o subsecretário da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Marcus Passos; o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro; entre outras autoridades municipais. A Fifa foi representada pelo gerente de marketing da entidade, Boris Mallaschofsky.

Após o encontro, a comitiva visitou o Farol da Barra, que é o local cotado para receber a Fifa Fan Fest em Salvador. O secretário Júnior Magalhães pontuou a preparação da cidade para receber os eventos ligados à Copa do Mundo Feminina. “Salvador está pronta para receber de braços abertos os técnicos, atletas e turistas que virão participar da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027. Nossa capital tem se preparado com responsabilidade e entusiasmo, investindo fortemente em infraestrutura, mobilidade urbana, hospitalidade e em iniciativas sociais, garantindo uma experiência acolhedora, segura e inesquecível para todos", disse.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, também ressaltou a estrutura e experiência da cidade na recepção de grandes eventos. “Hoje tivemos uma reunião muito produtiva, avaliando os espaços disponíveis na cidade para a possível realização do Fifa Fan Fest, um evento de grande relevância. Salvador tem expertise na organização de grandes eventos, como demonstrou durante a Copa de 2014, e está plenamente preparada para sediar novamente uma iniciativa desse porte. O Fifa Fan Fest tem dimensão global, é uma vitrine para promover a cidade internacionalmente e faz parte do maior evento esportivo do mundo. Junto com a equipe do secretário Júnior Magalhães, recebemos os membros do comitê da Fifa e discutimos detalhes importantes para viabilizar a realização do evento aqui em Salvador”, declarou.

Representando a Fifa, Boris Mallaschofsky explicou o papel do Fifa Fan Fest no contexto do Mundial. “Os ingressos para a Copa do Mundo são limitados, então essa é uma iniciativa que visa trazer a Copa do Mundo mais próxima da comunidade. O Fifa Fan Fest é um evento oficial da Copa do Mundo feminina e usa essa conexão de maneira bem forte. De alguns anos para cá, o projeto evoluiu muito e hoje o Fifa Fan Fest é reconhecido e as pessoas já sabem o que esperar do evento”, disse.

Fifa Fan Fest da Copa do Mundo de 2014, em Salvador | Foto: Reprodução

A reunião ocorre dias após uma equipe técnica da Fifa realizar uma vistoria na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Essa foi a primeira visita oficial da entidade após a confirmação da capital baiana entre as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Na ocasião, a chefe do departamento da Copa do Mundo feminina da Fifa, Rhiannon Martin, afirmou que o estádio baiano vai receber, no mínimo, cinco partidas do torneio.