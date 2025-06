Alckmin recebe alta após episódio de gastroenterite

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) recebeu alta no fim da tarde desta quinta-feira, 29, após receber o diagnóstico de gastroenterite. O político de 72 anos havia dado entrada no hospital Sírio Libanês, em Brasília, no início da tarde após sentir enjoo e dores abdominais.

Em boletim médico divulgado pela unidade de saúde, foi informado que "após avaliação clínica e realização dos exames necessários, a equipe médica diagnosticou um quadro de gastroenterite, iniciando tratamento específico, com ótima resposta".

Após a alta, Alckmin dará continuidade ao tratamento da gastroenterite, que é uma inflamação do estômago e do intestino marcada por diarreia, cólicas, náuseas, vômitos e febre. Pode ser resultado de uma infecção, ou de outras causas, como ingestão de substâncias tóxicas, em casa.

Geraldo Alckmin tem 72 anos e ocupa também o cargo de ministro do Desenvolvimento e Indústria. Por conta da situação médica, Alckmin, que se reuniria com deputados nesta tarde, teve seus compromissos cancelados.