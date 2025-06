Relembre os crimes que levaram à condenação de Carla Zambelli

Deputada Carla Zambelli deixou o Brasil - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou nesta terça-feira, 3, que deixou o Brasil. A decisão da parlamentar de partir ocorre após ser condenada a dez anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os crimes, Zambelli teria invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserido documentos falsos em 2023.

O hacker Walter Delgatti também foi condenado pelos ministros a oito anos de prisão pelo mesmo motivo. Os dois respondem pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Por conta dos crimes, a dupla devia pagar juntos, uma indenização de R$ 2 milhões. Além da prisão, o STF também determinou a perda do mandato da deputada, a ser executada após o trânsito em julgado da ação, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Outros casos

Além da invasão de sistema, a parlamentar também foi condenada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, após perceguir com uma de arma, um homem que considerou apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso aconteceu em agosto de 2023.